Kırşehir Valisi Akın, halk günü toplantısında vatandaşları dinledi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ekim ayı halk günü toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyen Akın, çözüme kavuşturulması için kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.

Halk günü toplantısına, Vali Yardımcısı Zikri Şahin ile ilgili kurumların müdürleri ve yetkilileri katıldı.