Son Dakika Haberleri: Vali Akın, "Halk Toplantısı"nda Kırşehirlileri dinledi
Son Dakika Güncel Vali Akın, 'Halk Toplantısı'nda Kırşehirlileri dinledi - Son Dakika

Vali Akın, "Halk Toplantısı"nda Kırşehirlileri dinledi

7 saat önce

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği "Halk Toplantısı" Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Vali Akın,

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği "Halk Toplantısı" Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çare bularak çözmeyi hedeflediklerini söyledi.


Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlarımız tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken talimatları verdi. - KIRŞEHİR

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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