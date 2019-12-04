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Vali Akın, "Halk Toplantısı"nda Kırşehirlileri dinledi
7 saat önce
Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği "Halk Toplantısı" Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği "Halk Toplantısı" Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çare bularak çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlarımız tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken talimatları verdi. - KIRŞEHİR
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