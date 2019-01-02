Son Dakika Haberleri: Vali Akın, Halk Toplantısında Vatandaşı Dinledi

Vali Akın, Halk Toplantısında Vatandaşı Dinledi

2 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk toplantısında vatandaşı dinledi.

Vali Akın, Halk Toplantısında Vatandaşı Dinledi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk toplantısında vatandaşı dinledi.

Halkın talep ve sorunlarını anlattığı 'Halk Toplantısı' Kırşehir Valisi İbrahim Akın, başkanlığında her ay düzenli olarak yapılıyor.

Kırşehirlilerin sorunları ile birlikte taleplerini de anlattığı toplantı, Vali Akın tarafından sorunların yaşandığı ilgili kamu kurum amirlerine ulaştırılarak yasal mevzuat içerisinde sorunların çözülmesi sağlanıyor.

Valilik toplantı salonunda, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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