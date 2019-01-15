Son Dakika Haberleri: Vali Akın: "Hayvancılıkla İlgili Yürütülen Çalışmaları Önemsiyoruz"

Vali Akın: "Hayvancılıkla İlgili Yürütülen Çalışmaları Önemsiyoruz"

27 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği incelemesinde yaptığı açıklamasında hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Vali Akın:
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği incelemesinde yaptığı açıklamasında hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Kırşehir'de hayvancılık alanında yapılan bütün çalışmaların asıl amacının verimliliği artırmak olduğunu belirten Vali Akın, "Vatandaşlarımızın geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağladığı ilimizde sahip olunan hayvanlardan en iyi verimin nasıl alınabileceği konusunda çalışmalar var.

Hayvancılık kalitesinde gittikçe gelişen bir ivme yakalayan Kırşehir'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, gerek yerli ırkların gerekse ithal edilen hayvanlarda verimliliğin artırılması, kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması gibi konularda hizmetlerde bulunan önemli bir sivil toplum kuruluşudur." dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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