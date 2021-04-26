Vali Akın, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Genel Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, İl Genel Meclisi Toplantısı'nda, meclisin uyum içerisinde çalışarak güzel hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanının üyelerin oybirliği ile seçilmesinin bu uyumun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz bünyesinde köylere yönelik yürütülen projelerin her türlü kaygıdan uzak, ihtiyaca göre belirlenmesi yapılan hizmetleri daha da kıymetli kılmaktadır. Köylerimizin gelişmesi, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için İl Genel Meclis üyelerimiz önemli kararlar almaktadır. İl Genel Meclis Başkanlığına yeni seçilen Şaban Çelik'e ve üyelere görevlerinde başarılar dilerken önceki başkanımız Hacı Ömer Seyfi'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik de bundan önce olduğu gibi uyum içerisinde ve birlikte köylere daha fazla hizmet götürmenin gayretinde olacaklarını belirterek, çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.