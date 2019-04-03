Vali Akın'ın Eşi Saliha Akın Açıklaması
15 dakika önce
Dünya Otizm Farkındalık günü için düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, "Otizmli çocuklarımıza karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma ve etkinlikler düzenleniyor.
Dünya Otizm Farkındalık günü için düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, "Otizmli çocuklarımıza karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma ve etkinlikler düzenleniyor. Kırşehir'de engelli çocuklarımızın daima yanındayız"dedi.
İl Sağlık Müdürlüğünce, Kırşehir Gençlik Merkezinde 'Otizme Mavi Işık Yak' temasıyla düzenlenen programa; Vali Akın'ın eşi Saliha Akın'ın, İl Emniyet Müdürü Akyüz'ün eşi Kezban Akyüz, İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
Otizmli çocukların çeşitli şiirler okuyup türküler söylediği programın ardından konuşan Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, otizmli çocuklara karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:01 Kaynak: İHA
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi
Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık