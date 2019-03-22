Vali Akın'ın Eşi Saliha Akın'dan Huzurevi Ziyareti

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, huzurevinde kalan yaşlılar ile tek tek ilgilendi.
Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, huzurevinde kalan büyüklerin hepsinin değerli olduğunu ve hayatlarını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Yaşlıların, yaşantılarındaki tecrübelerin kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Akın, "Bizlerin en kıymetli hazineleri olan yaşlılarımızı sık sık ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Onların hakkını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz. Sadece bu özel günde değil her zaman onları ziyaret etmemiz, onlara sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız milletçe onlara verdiğimiz değerin bir ifadesidir. Büyüklerimizin, Yaşlılar Haftası'nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum." sözlerini kullandı.
Ziyarete protokol üyelerinin eşleri de katılırken, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verildi.