Vali Akın, Kadınlara Karanfil Dağıttı
14 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Valilik bünyesinde çalışan kadınlara karanfil takdim etti.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Valilik bünyesinde çalışan kadınlara karanfil takdim etti.
Vali Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle valilikte görev yapan kadın personeli ziyaret etti.
Kadın personelin gününü kutlayan Akın, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, her meslekte kadın elinin ve emeğinin var olduğunu, kadınların ülke kalkınmasına katkı sağladığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Öte yandan, Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, İl Sağlık Müdürlüğü'nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği fidan dikim etkinliğine katıldı.
Kındam Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim programında Akın, kadın çalışanlarla 200 fidanı toprakla buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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