Vali Akın, kamu kuruluşlarında incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akın, kamu kuruluşlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Akın, kamu kuruluşlarında incelemede bulundu

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Göç İdaresi ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Akın, kamu kuruluşlarında incelemede bulundu, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Göç İdaresi ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.


Yaptığı inceleme ve ziyaretlerinde kamu kuruluşları çalışmaları hakkında bilgiler de alan Vali Akın, kamu çalışanlarının vatandaşa hizmet noktasında güler yüzlü olmasını önemsediklerini söyledi.


İl Göç İdaresinde Kırşehir'de yaşayan göçmen sayıları hakkında brifing alan Vali İbrahim Akın, yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Daha sonra İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne geçen ve burada yaptığı konuşmasında kamu çalışanlarının güler yüzlü hizmet etmesi gerektiğini belirten Vali İbrahim Akın, ziyaret ve incelemelerini Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Kırşehir Şubesinde tamamladı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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