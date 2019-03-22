Son Dakika Haberleri: Vali Akın, Kırşehir Belediyesporlu Futbolcularla Bir Araya Geldi

Vali Akın, Kırşehir Belediyesporlu Futbolcularla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor, futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi.

Vali Akın, Kırşehir Belediyesporlu Futbolcularla Bir Araya Geldi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediyespor, futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi.

Vali Akın, tarafından düzenlenen moral yemeğine; Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kulüp Başkanı Veli Şahin, Kırşehir Belediyespor futbolcuları ve teknik ekip katıldı.

Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyesporlu futbolculara sezonun kritik dönemine girdikleri süreçte moral yemeği vererek takımı motive etmek istediklerini söyleyen Vali Akın, "3. Ligde grubunda lider durumunda olan takımımıza her türlü desteği vermekteyiz. Bugün de sezonun son haftalarına girerken sizlerle bir arada olmak, moral vermek istedik. Yeni Altındağ Belediyespor ile önemli bir maç oynacaksınız. Bu maçı ve kalan diğer maçları kazanacağınıza eminiz. Kırşehirli taraftarlarımız da sizleri centilmence desteklemeye devam edecektir."dedi.

Milletvekili Mustafa Kendirli ise konuşmasında, şehir takımının inançlı şekilde yolunda devam edeceğine inandığını söyledi.

Kırşehir Belediyespor, kulüp başkanı Veli Şahin'in yaptığı takım bilgilendirmesinin ardından program futbolcularla sohbet ve galibiyet sözü alınmasıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Mustafa Kendirli, Milletvekili, Kırşehir, Güncel
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