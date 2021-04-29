Vali Akın, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yeni binasında inceleme yaptı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımında son aşamaya gelinen İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarette İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'den binanın son durumu hakkında bilgi aldı.

Polis teşkilatının yeni bina ile modern bir ortamda vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Akın, binanın 45 bin 300 metrekarelik alan üzerinde inşa edildiğini kaydetti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün yeni binasında, çalışma birimlerinin yanı sıra konferans salonu, yemekhane, çok amaçlı salon, akıllı sınıf, spor salonu, otomasyon merkezi, kütüphane ve kapalı otopark gibi bölümler yer alıyor.