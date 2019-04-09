Son Dakika Haberleri: Vali Akın, "Kırşehir'in Büyümesi ve Gelişimi İçin Bütün Dinamikleri ile Çalışmalar Yürütülecek"

Vali Akın, "Kırşehir'in Büyümesi ve Gelişimi İçin Bütün Dinamikleri ile Çalışmalar Yürütülecek"

24 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nu ziyaret eden Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'in büyümesi ve gelişimi için bütün dinamikleri ile çalışmalar yürütülecek"dedi.

Vali Akın,
Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nu ziyaret eden Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'in büyümesi ve gelişimi için bütün dinamikleri ile çalışmalar yürütülecek"dedi.

Vali İbrahim Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selehattin Ekicioğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Şehrin gelişimi noktasında bütün dinamiklerin harekete geçeceğini ifade eden Vali Akın, "Kırşehir'in gelişmesi ve büyümesi için ilimizin bütün dinamikleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda göreve gelen Belediye Başkanımız, mazbatasını aldıktan sonra Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Valiliğimizi ziyaret etmişlerdi. Ben de bugünkü iade-i ziyaretimde kendilerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyor, Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerine başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da konuşmasında, bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak Kırşehir'e en güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

Yapılan iade-i ziyaret istişare toplantısı ile sona erdi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akın, "Kırşehir'in Büyümesi ve Gelişimi İçin Bütün Dinamikleri ile Çalışmalar Yürütülecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]