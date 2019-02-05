Vali Akın: "Kırşehir'in Değişiminde Mimarlar Önemli Görev Üstleniyor"
59 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mimarlar odasının ziyaretinde yaptığı konuşmada mimarların Kırşehir'in değişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, mimarlar odasının ziyaretinde yaptığı konuşmada mimarların Kırşehir'in değişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.
Mimarlar Odası Kırşehir Başkanı Mehmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, Kırşehir'in daha modern bir yapıya kavuşmasında, ilimizin çehresinin daha da güzelleşmesinde mimarlara önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Ziyaret, Vali Akın'a verilen brifingin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: İHA
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