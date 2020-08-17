Vali Akın, Kırşehir semt pazarında denetimlere katıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, hayatın yeni normale dönüşü ile birlikte salgın vakalarının kontrol altına alınmasıyla ilgili denetimler arttırıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2 gün süren semt pazarında koronavirüs salgını denetimlerine Belediye Başkan Yardımcısı Nuriz Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı'da katıldı.

Vali Akın'ın tek tek gezdiği pazar alanında esnafın maske ve eldiven kullanımı kontrol edilirken vatandaşlar salgına karşı sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vali İbrahim Akın, salgın kontrolünde devletin ciddi kararlar aldığını vatandaşların ise bu kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Vali İbrahim Akın açıklamasında, "Kararların uygulanmasına ilişkin oluşturulan ekiplerimizle birlikte ciddi denetimler yapıyoruz. Fakat en iyi denetim herkesin kendi kendini denetlemesidir" dedi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan rehberlik hizmetleri kapsamında 2 bin 400 iş yerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde esnaf temsilcileri; bilgilendirildikten sonra kurallara aykırı yönde davranışlarda bulunan esnaflara cezai işlem uygulandı. - KIRŞEHİR