Vali Akın, korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Vali Akın, korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vali Akın, korona virüs denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşın, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uymasının ne derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Akın, semt pazar yerinde denetim yaptı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetimlerde bulunan Vali İbrahim Akın, pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşların salgın ile mücadelenin en etkili 3 kuralı olan maske, mesafe ve temizlik olduğu hatırlattı. Kırşehir'de, korona virüs ile mücadele kapsamında önemli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını belirten Vali Akın, "Pazarlarda alınan tedbirlere mutlaka uyulması; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi hususlarında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Salgının yayılmasını önlemek adına bu kurallara uyulması konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

İl genelinde 17 kişi izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile KYK yurtlarında karantina süresi için gözlem altına alınırken artış gösteren vaka sayılarında da sağlık müdürlüğü verilerine göre düşüş olduğu; sağlık sendikalarında kamu oyuna aktarılıyor. - KIRŞEHİR

Vali Akın, korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırşehir, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Akın, korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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