Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte atlatacağız" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat sürecinde 'Sağlık için hepimiz için' parolası ile denetim yapıldı.

Kentte yapılan denetimlere; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sağlık Müdürü Ali Bulut ve TSO temsilcileri katıldı. Valilik önünde başlayan denetimlerde esnafa uyulması gerekli kurallar hatırlatılırken sosyal mesafe düzenleri ve maske kontrolü de yapıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, denetimler sonrasında yapığı açıklamada korona virüs ile mücadelenin bitmediğini söyledi. Vali Akın; "Bu mücadele bitmiş değil, bilinen en etkili yöntem maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu işletmelerin uyması gerekli kurallar da belirlendi. Salgın sürecini hep birlikte en iyi şekilde atlatacağız diye ümit ediyoruz" dedi. Ankara, Terme ve Lise Caddesi üzerinde bulunan esnaflara yönelik yapılan ziyaret ve kontrollerde Mart ayından bu yana sürdürülen kural ve tedbirler anlatıldı. Toplum ve birey sağlığı için kurallara uymayanların da uyarılması Vali İbrahim Akın tarafından bizzat istendi. Yasaklamalar dışında da duyarlı olunması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ise "Halka sadece yasaklarla bu işin olmadığını anlatıyoruz. Herkese ve kurum önüne bir polis ve zabıta dikme şansımız yok. Hep birlikte insanımızı uyaracağız. İşletmeler ve vatandaşlarda bireysel olarak kurallara dikkat edecek. Mücadeleyi sonuna dek götürecek ve güzel günleri de hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Ahi Esnafı ziyaretlerinde denetim yapan görevlilere bazı esnaflar da kolonya ikramında bulundu. Çay sohbetinde bulunan vatandaşları da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali İbrahim Akın'a, Yaşar Dağlı adlı bir vatandaş kurallara yaşlıların daha fazla uyduğunu söyledi. Dağlı, "Kurallara genel bakıldığında yaşlı kesim daha fazla anlatılan kurallara uyuyor, uymayan kesimler ise genç kesimler" ifadelerini kullandı. Şehir genelinde polis ekipleri de bulundukları bölgelerde anons sistemini kullanarak sosyal mesafe ve maske takımı konusunda uyarılarda bulunuyor. - KIRŞEHİR