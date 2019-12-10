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Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, lise öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, lise öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Sosyal Bilimler ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar liselerini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen, okulların genel durumu, spor salonu, resim ve müzik atölyeleri çalışmalarını inceleyen Akın, eğitimde marka kent olan Kırşehir'de öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını ifade etti.

Kentin mevcut eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına çalışma yürüttüklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, her alanda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Öğrencilerimizin derslerinin yanında sosyal aktivitelere de yönelmelerini önemsiyoruz. Amacımız ahlaken, ruhen ve bedenen olgunlaşmış bilinçli nesiller yetiştirmek. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi, sanatsal ruhlu öğrenciler yetiştirmektedir. Saz ve söz ustası merhum Neşet Ertaş'ın adını taşıyan okulumuzda yetişen öğrenciler, müzik kültürünü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Tüm öğrencilerimizde eğitim ve öğretimlerinde başarılar diliyorum."

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul müdürleri Sezgin Akgün ve Recep Tekinarslan da hazır bulundu.

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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