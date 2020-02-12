Vali Akın, mesleki ve teknik lisesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akın, mesleki ve teknik lisesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Vali Akın, mesleki ve teknik lisesi öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Akın, mesleki ve teknik lisesi öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikte yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Okul Müdürü Turan Altıok'tan okul ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Akın, sınıfları ve atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.


Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, nitelikli eleman yetişmesinde önemli rol oynayan mesleki eğitim okullarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de amaçlarının öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Günümüzde devletimiz öğrenciler için imkanların en iyisini sunmuş durumdadır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kendinizi geliştirmek için çok çalışmalısınız. Önünüze çıkacak engeller karşısında azimle çalışarak başarıya ulaşmalısınız. Hızla gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurarak teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmalısınız. Tabii bunu yaparken de teknoloji bağımlısı olmamaya özen gösterin. Eğitim kalitesinin oldukça yüksek olduğu kentimizde daha da ileriye taşımalıyız. Gençlerimizin, becerikli ve kalifiye eleman yetiştiren okullarda eğitimini tamamladıktan sonra farklı sektörlerde önemli başarılar elde edeceğine eminim."

Okul Müdürü, Karadeniz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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