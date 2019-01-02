Vali Akın Mucur'daki İşletmeleri İnceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, un, yem, gübre üretimi yapan tesisler ile mobilya ve halı satış işletmelerini inceledi.



Akın, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, ekonomik kalkınmanın daha da ileriye gitmesi noktasında ilçedeki işletmelerin önemli görev üstlendiğini vurguladı.



İlçelerdeki işletmelerin istihdama da katkı yaptığını aktaran Akın, şöyle devam etti:



"Mucur'da faaliyet gösteren büyük işletmelerimiz, sağladıkları istihdamla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor. İlçelere yaptığımız ziyaretlerde iş adamlarımızla sık sık bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. İlçelerdeki ekonomik gelişmeleri ve yapılan yatırımları yakinen takip ediyoruz. Önemli ölçüde istihdam sağlayan ve ekonomiye katkıda bulunan işletmeleri ziyaret ederek sorunlarını dinliyor, taleplerini yerinde alıyoruz. İlçelerde hizmet veren tüm işletme sahiplerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

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