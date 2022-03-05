Vali Akın muhasebecilerle buluştu - Son Dakika
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Vali Akın muhasebecilerle buluştu

05.03.2022 11:03
Vali Akın muhasebecilerle buluştu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamayan göre, Vali İbrahim Akın, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle bir otelde düzenlenen programda kentteki muhasebecilerle bir araya geldi.

Programın ardından konuşan Vali Akın, devletin gelir kaynağı olan verginin toplanmasında önemli bir yere sahip olan muhasebecilik mesleğinin dikkat ve sorumluluk gerektiren önemli meslek grupları arasında yer aldığını vurguladı.

Vali Akın, "Serbest muhasebeci ve mali müşavirler, vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhasebeciler ayrıca ticari ve ekonomik hayatın belli bir düzen içerisinde işlemesine de katkıda bulunmakta. Bilgisiyle iş dünyasına yön veren ve ülkemiz ekonomisinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan oda üyelerimizin ve bu mesleğe yeni adım atanların, bu özel gün vesilesiyle bir araya gelmesi, muhasebecilerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin ve dayanışma duygusunun artmasına vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle görevini özveriyle yerine getirmeye gayret eden tüm muhasebecilerimizin haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yeni ruhsat almaya hak kazanan mali müşavirlere ruhsatları teslim edildi.

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İbrahim Akın, Kırşehir, Vergi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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