Son Dakika Haberleri: Vali Akın, muhtarları ağırladı
Son Dakika Güncel Vali Akın, muhtarları ağırladı

Vali Akın, muhtarları ağırladı

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlar günü nedeniyle bir araya gelen muhtarlar heyetini ağırladı.

Vali Akın, muhtarları ağırladı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlar günü nedeniyle bir araya gelen muhtarlar heyetini ağırladı.


Muhtarlar Günü nedeniyle, Kırşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz öncülüğündeki heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.


Demokrasinin en önemli yapı taşlarından birisinin muhtarlar olduğunu söyleyen Vali Akın, "Yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlık, devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını bizlere iletirler, bizler de bu sorunlara imkanlar doğrultusunda çözümler üretiriz"dedi.


Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz ise konuşmasında şanla, şerefle, gururla yerine getirdikleri muhtarlık görevini yapmaktan onur duyduklarını, vatandaşlara hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. - KIRŞEHİR

Cemalettin Yılmaz, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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