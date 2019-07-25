Vali Akın, muhtarları dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkez ilçeye bağlı köy muhtarları ile bir araya gelerek talepleri alıp köylerde yaşanan sorunları muhtarlardan dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkez ilçeye bağlı köy muhtarları ile bir araya gelerek talepleri alıp köylerde yaşanan sorunları muhtarlardan dinledi.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen ve Vali İbrahim Akın'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Vekili J. Yrb. Suat Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilgili kurum amirleri katıldı.



Vali Akın, toplantıda muhtarları dinleyerek, köyleri ile ilgili sorunları dinleyip tespit edeceklerini ve sorunları çözüme kavuşturmak için imkanlar doğrultusunda çalışmalar yürüteceklerini söyledi.



Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan önemli kişiler olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Muhtarların bizlere ilettikleri köylerin sorunlarını ilgili kurum amirleri ile birlikte hareket ederek, daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme nasıl kavuşturabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Bütün sorunların aynı zamanda çözülemeyeceğini biliyoruz. Sorunları, aciliyetlerini de dikkate alarak imkanlarımız ölçüsünde çözüme ulaştırma gayretindeyiz.



Amacımız, vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak. İl Özel İdaremizin bütçesini ve elimizdeki kaynakları bütün köylerimize eşit dağıtmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve hizmetleri köylere en iyi şekilde götürmek konusunda denge kurmaya çalışıyoruz."dedi.



Toplantı muhtarların taleplerini anlatmasının ardından sonra erdi. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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