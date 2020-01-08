Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2020 yılının ilk halk toplantısına başkanlık yaptı.



Kırşehirli vatandaşların sorunlarının dinlendiği toplantıda Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi.



Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, her ayın ilk Çarşamba günü düzenlenen halk toplantısında, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çözmeyi hedeflediklerini söyledi. - KIRŞEHİR