Vali Akın, okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu ve Turizm Lisesi Uygulama Oteli inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, yapımı devam ve yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedeflenen 36 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu inşaatını denetledi.

Terme Caddesi'ndeki Turizm Lisesi Uygulama Oteli inşaatına geçerek incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, inşaat sahasını kontrol etti.

Akın, burada yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul inşaatlarını gözden geçirerek, çalışmaları yerinde kontrol ettiklerini belirtti.

Eğitimde 'marka kent' olan Kırşehir'de çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi, öğrencilerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yeni dönemlere hazırlamada okulların fiziki yapıları son derece önemlidir. Cumhuriyet Ortaokulu ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli binaları tamamlandığında öğrencilerimiz daha modern binalarda eğitim alacaklar. Uygulamalar ile de daha başarılı eğitim hayatı sürdüreceklerdir. İlimizde eğitim alanında yapılan çalışmalara önem veriyor, bu çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Vali Akın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.