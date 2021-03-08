Vali Akın, semt pazar alanında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 'Kontrollü Normalleşme Sürecinde' haftalık tematik denetim faaliyetleri kapsamında korona virüsle mücadelede alınan tedbirleri denetledi.

Cumartesi pazar alamı ve semt pazar yerinde denetim gerçekleştiren Vali İbrahim Akın, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurallara uyulmaması halinde yeni kısıtlamaların gündeme geleceğini esnaflarımıza hatırlatan Vali Akın, "Kamu sağlığını korumaya yönelik olarak alınan tedbirlere mutlaka riayet etmeliyiz. Hepimizin birbirinin sağlığından sorumlu olduğu bu süreçte, vatandaşlarımız tedbirleri önce kendileri almalı, esnaflarımız da iş yerlerinde alınması gereken kurallara hassasiyet göstermelidir" dedi.

Denetimlerde Vali İbrahim Akın'a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve daire müdürleri eşlik etti. - KIRŞEHİR