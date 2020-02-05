Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi - Son Dakika

Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi.


Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleştirilen halk toplantısında, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini, talep ve şikayetlerin imkanlar doğrultusunda çözmeye gayret ettiklerini söyledi.


Vali Akın, toplantıda müracaat sahibi vatandaşların kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi. Toplantıya; vali yardımcısı Adnan Kayık ile ilgili kamu kurumları amirleri katıldı. - KIRŞEHİR

Çarşamba, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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