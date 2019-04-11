Vali Akın, Tecrübelerini Öğrencilerle Paylaştı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki bazı ilkokul, ortaokul ve liseleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki bazı ilkokul, ortaokul ve liseleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Öğretmen Ayşegül-Musa Kurukafa Anaokulu, Hürriyet İlkokulu, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip ve Kırşehir liselerinde öğrencilerle buluştu.



Sınıfları gezen Akın, öğretmenlerden eğitim durumu, okul müdürlerinden ise bina yerleşkeleri hakkında bilgi aldı. Akın, sınıflarda öğrencilere hedeflerini sorarak, onlarla deneyimlerini paylaştı.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Akın, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz derslerinde başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Ancak okul hayatı dışında çeşitli hobileriniz de olsun. Sosyal hayatta da aktif olun, sosyalleşin. Sosyal hayatta etkin olmak sizlerin iş hayatınıza da olumlu yansıyacaktır. Eğitiminizin yanında kendinizi geliştirecek etkinliklerde bulunun. Yabancı dil öğrenmeye gayret edin ki öğreneceğiniz yabancı bir dil gelecek hayatınızda sizlere oldukça faydalı olacaktır. Bizler büyükleriniz olarak sizleri bilgili, donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ilimizin eğitim kalitesini daha da yükseltme gayretindeyiz. Bu vesileyle hepinize derslerinizde başarılar diliyor, öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."



Vali Akın'a ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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