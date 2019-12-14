Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÖMER) ziyaret etti.

Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÖMER) ziyaret etti.


Tömer'de yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim gördükleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Akın'a, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da eşlik etti.


Vali İbrahim Akın, kaliteli eğitimle KAEÜ'sinde her alanda kalifiye insan yetişmekte olduğunu söyledi. Akın, konuşmasında; "Değişik ülkelerden gelen kardeşlerimiz de burada bizimle aynı ortamı paylaşıyor, Türkçenin yanı sıra tarihimizi ve kültürümüzü de öğreniyorlar. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz şunu bilmelidir ki; bir tarih, kültür ve müzik şehri olan Kırşehir aynı zamanda Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa'nın da memleketidir"dedi.


Kırşehir'de 200 yabancı uyruklu 60 öğrencininde dil eğitimi aldığını söyleyen KAEÜ'si rektörü Vatan Karakaya ise konuşmasında; "Tömer, Kırşehir'de 200 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe, 60 civarında öğrenciye de yabancı dil eğitimi vermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerimize hem lisans hem yüksek lisans eğitimi veriyoruz. Seneye doktora eğitimi vermeye de başlayacağız. Bugün bölgemizde zannediyorum bünyesinde en çok yabancı uyruklu öğrenci barındıran üniversiteyiz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümekteyiz"diye konuştu.


Vali Akın'a Tömer ziyaretinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın yanı sıra rektör yardımcıları, Tömer Müdürü Doç. Dr. Remzi Can ve öğretim elemanları da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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