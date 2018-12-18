Vali Akın: "Türkiye Mazlum İnsanlara Kapılarını Açmıştır"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Türkiye mazlum insanlara kapılarını açmıştır" dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Türkiye mazlum insanlara kapılarını açmıştır" dedi.



İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, Uuluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dibiç, ülkelerinde çıkan savaşlar nedeniyle topraklarını terk eden göçmenlerin yaşadıkları ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlarına dikkat çekmek için bu günün kutlandığını söyledi.



Kırşehir'de bulunan göçmenlerin huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali İbrahim Akın da, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle tarih boyunca göç olgusuyla birçok kez karşılaşmış olduğunu söyledi.



Bazı ülkelerin göçmenleri yük olarak gördüğünü ifade eden Vali Akın, "Bazı ülkeler, göçmenleri bir yük olarak görürken Türkiye hiçbir zaman böyle düşünmemiş aksine mazlum insanlara kapılarını açmıştır. Geleneklerimize ve inancımıza bağlı olarak, zorda kalan insanlara daima kucak açmış, sofralarımızı onlarla paylaşmışızdır. İlimizde 13 bin civarında kayıtlı mülteci yaşamaktadır. İl Göç İdaresi personelimizin gayretli çalışmalarıyla, ülkemize gelerek milletimizin vicdanına sığınan, misafir olarak gördüğümüz bu insanlara her zaman güler yüzle hizmet ettiğinden şüphemiz yoktur" dedi.



Ziyarette yer alan göçmenler, Vali Akın'a kendi yaptıkları el işi ürünleri, Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Türkmen Bayrağı hediye etti. - KIRŞEHİR

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