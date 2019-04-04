Vali Akın, Vatandaşları Dinledi
1 saat önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, hak günü toplantısı düzenledi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, hak günü toplantısı düzenledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Valilik salonunda gerçekleştirildi.
Vatandaşların talep ver sorunlarını dinleyen Vali Akın, iletilen sorunların devletin imkanları doğrultusunda en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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