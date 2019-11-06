Son Dakika Haberleri: Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi
Son Dakika Güncel Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi

Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi

7 saat önce

Vali İbrahim Akın, halk gününde vatandaşları dinledi.

Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi, System.String[]

Vali İbrahim Akın, halk gününde vatandaşları dinledi.


Her ayın ilk Çarşamba gününde yapılan halk günü toplantısı,Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Akın, Valilikte düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi. Vatandaşların sorunlarının imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi.


Kasım ayı halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:25:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]