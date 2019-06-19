Son Dakika Haberleri: Vali Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında inceleme yaptı
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Vali Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında inceleme yaptı

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında incelemede bulundu.

Vali Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında inceleme yaptı, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapımları devam eden okul inşaatı alanlarında incelemede bulundu.

Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, yapımında sona gelinen 30 Ağustos Zafer İlkokulunda da incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde gördü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve ilgili birim amirlerinin de eşlik ettiği incelemelerde konuşan Vali Akın, okul binalarının eğitimdeki önemine dikkat çekerek amaçlarının Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.

Öğrencileri bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran bir şekilde geleceğe hazırlamada okulların fiziki yapılarının da önemli olduğunu belirten Vali Akın, "Yeni yapılan veya yenilenen okul binalarıyla ya da eğitim alanında yürüttüğümüz diğer çalışmalarla ilimizin eğitim kalitesini daha da yükseltme gayretindeyiz."dedi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
30 ağustos, cumhuriyet, okul, kırşehir, Güncel
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