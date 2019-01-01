Vali Akın, Yeni Yıla Nöbette Çalışanlarla Girdi

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, yeni yıla görevi başında giren polis ve acil sağlık hizmetleri çalışanlarını ziyaret etti. Merkez
Ahi Polis
Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz tarafından karşılandı. Burada emniyet teşkilatı mensuplarının yeni yılını kutlayan Akın, polislik mesleğinin önemine işaret ederek personele çalışmalarında başarı diledi.
112 Acil Çağrı Merkezi ve 3 Nolu Merkez Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Vali Akın, nöbet tutan sağlık görevlilerinin yeni yılını tebrik ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu
ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz
'dan çalışmaları ve merkeze düşen çağrılar hakkında brifing alan Akın, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali Akın, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzak bir şekilde çalışıp yeni yıla giren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiğini belirterek, 2019'un sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.
Görevi başındaki çalışanlara tatlı ikramı
Öte yandan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
de yeni yıla nöbet tutarak giren askerler ve itfaiye erleriyle zabıta görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Bahçeci ve Kendirli, Kırşehir Jandarma
Komutanlığı, Kırşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü
ziyaretlerinde tatlı ikramında bulundu.
Başkan Bahçeci ve Kendirli, polis kontrol noktasında nöbet tutan polislerin yeni yılını kutladı. Bahçeci ve Kendirli, daha sonra durdurulan bir yolcu otobüsündeki vatandaşlara karanfil dağıttı.