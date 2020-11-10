Vali Akıyık'tan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yıl dönümünde özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümünde bizlere düşen en önemli görev, birlik ve beraberlik içerisinde hatırasına, eserlerine ve ideallerine sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve sonsuza kadar yaşatmak için çok çalışmaktır. Büyük Atatürk bize, ülke için vatan için bayrak için ve kutsal saydığımız değerler için çalışmayı, gayret etmeyi, yılmamayı, ümit etmeyi, fedakarlığı öğretti. Ona olan sevgimizi ancak ve ancak ondan öğrendiklerimizi hayata geçirerek gösterebiliriz. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemesini kararlılıkla sürdürmektedir. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' vecizesinde vurguladığı gibi Türk milletinin Cumhuriyetin bekasını sağlamak ve Atatürk'ün gösterdiği özgür ve müreffeh muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücüyle çalışacağından, ülkemizi ve milletimizi birlik ve bütünlük içerisinde daha güçlü ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, tarihi boyunca Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük kahramanlar sayesinde ye'se kapılmayıp aşılması imkansız görünen nice zorlukları aşmıştır. Hiç şüphe yok ki Türk milleti, istiklali uğruna mücadeleden ilelebet geri durmayacak ve bundan böyle de bağrında daha nice Mustafa Kemaller yetiştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ