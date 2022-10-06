Vali Akkoyun TOKİ Ortaokulunun atölye açılışlarına katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, TOKİ Ortaokulu'nu ziyaret ederek Çocuk Kulübü ve Etkinlik Atölyelerinin açılışına katıldı.
Açılışın ardından müzik atölyesinde öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisine izleyen Akkoyun, öğrencileri göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etti.
Fen ve Bilişim Laboratuvarlarını ziyaret eden Vali Akkoyun, öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan ürünleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında sorumlu öğretmenlerden bilgi aldı.
Laboratuvarlarda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Akkoyun, tesis edilen laboratuvarlar vesilesiyle öğrencilerin yakın gelecekte ülkenin teknolojik kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunacaklarına inandığını söyledi.
Son olarak okulda yürütülen Malazgirt'ten Söğüt'e Proje alanını da ziyaret eden Akkoyun, proje hakkında bilgi aldı.
Vali Tuncay Akkoyun'a ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da eşlik etti.
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