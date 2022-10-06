Son olarak okulda yürütülen Malazgirt 'ten Söğüt 'e Proje alanını da ziyaret eden Akkoyun, proje hakkında bilgi aldı.

Fen ve Bilişim Laboratuvarlarını ziyaret eden Vali Akkoyun, öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan ürünleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında sorumlu öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Karaman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Akkoyun TOKİ Ortaokulunun atölye açılışlarına katıldı - Son Dakika

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