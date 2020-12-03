Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti - Son Dakika

Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti

03.12.2020 13:08
Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti, System.String[]

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere çeşitli miktarlarda hibe desteği sağlanıyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere çeşitli miktarlarda hibe desteği sağlanıyor. Projesi kabul edilerek hibe desteği almaya hak kazanan Aydınlı 5 engelli vatandaşa, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hibe çekleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan tarafından takdim edildi.

İŞKUR tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin lira, eski hükümlü vatandaşlara ise 44 bin 145 liraya kadar hibe desteği veriliyor. 2016 yılında başlayan ve sektör ayırt etmeksizin verilen hibe desteğinden bu güne kadar Aydın'da 181 engelli ve eski hükümlü yararlandı. Onaylanan proje sayısı itibariyle Aydın ili Türkiye sıralamasında 4'üncü sırada yer alırken, projesi kabul edilerek kendi işini kuracak olan Aydınlı 5 engelli vatandaşa 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hibe çekleri teslim edildi. Aydın Valiliği'nde düzenlenen tören ile çeklerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un elinden alan engelli vatandaşlar İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkür etti.

"Bütçemiz engelli projelerimiz için sınırsız"

Aydın'daki kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne davet eden İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "İl müdürlüğümüzce sağlanan hibe desteği ile 2016 yılından bugüne kadar 105 adet işletme kurulmuştur. Bunların 64'ü engelli, 41'i eski hükümlülere aittir. Bu işletmeler için 3 milyon 845 bin lira hibe desteği ödendi. Ayrıca 2020 Haziran ayında da il müdürlüğümüze 76'sı engelli ve 37'si eski hükümlü olmak üzere toplamda 113 proje teslim edildi. Bu projelerden 47 engelli projesi ile 29 eski hükümlü projesi olmak üzere 76 proje genel müdürlüğümüzce uygun görüldü. Bu projeler için de toplamda 4 milyon 30 bin 140 lira hibe desteği verilecek olup bugüne kadar projeden yararlanan toplam kişi sayısı 181'e yükseldi. Toplam hibe miktarı ise yaklaşık 8 milyon liradır. Şu anda da çağrı dönemindeyiz. Ne kadar Aydın'da engelli ve eski hükümlü varsa hepsi de buyursun gelsin. Kapımız sonuna kadar açık. Bütçemiz de bu projelerimiz için sınırsız" dedi.

"Bu projeleri önemsiyoruz"

Dezavantajlı grupların kendi işlerini kurarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını önemsediklerini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Proje kapsamında 40 bin lira ila 65 bin lira arasında farklı miktarlarda katkı sağlanabiliyor. Önceki yıllarda 105 proje bu anlamda desteklenmeye uygun görüldü. Geçtiğimiz yılki çalışmalarda da 76 proje bu kapsamda uygun görüldü. Yine proje çağrısı sürmektedir. Başvurular olduğu takdirde bu projeler İŞKUR il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek genel müdürlüğe intikal ettirilecek. Özellikle engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmeleri, kendi ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmeleri, toplumla uyum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına bu projeyi önemsiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız diğer engelli bireylere örnek oluşturacak bir cesaret ile kendi işlerini kurma adına çalışmalarına başladılar. Kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çeklerini Vali Aksoy'un elinden aldılar"

Gerçekleşen konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından, Çine'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi projesi ile Semra Kantek'e 64 bin 590 lira, Çine Evciler Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapacak olan İsmail Hakkı Sever'e 59 bin lira, Yenipazar Dereköy Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapacak olan Emre Türkmen'e 59 bin lira, Efeler ilçesinde şarküteri market açacak olan Gülcan Kurtalan'a 65 bin lira ve Efeler ilçesinde oto kuaför işletmesi açacak olan Cemal Özkardeş'e 50 bin 145 bin TL'lik hibe çekleri takdim edildi. - AYDIN

Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti
Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti
Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti
Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti
Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti

Hüseyin Aksoy, Engelli, Aydın, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı         
12:52
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı         
11:54
Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti         
11:24
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aksoy, 5 engelliye hibe çeklerini teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei