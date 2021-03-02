Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti

02.03.2021 11:57
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Deprem Haftası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'ndaki AFAD çadırını ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Deprem Haftası kapsamında Atatürk Kent Meydanı'ndaki AFAD çadırını ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek depreme dikkat çekti. Aydınlı vatandaşları deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendiren AFAD ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda da bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bu kapsamda AFAD çadırını ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Depreme karşı bilinçli olunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Deprem Haftasında farkındalığı artırmak üzere İl AFAD Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı'nda bazı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bizlerde arkadaşlarımızı ziyaret ederek, toplumda farkındalığı artırılması bakımdan yapılan çalışmaları yerinde görmek istedim. Bildiğiniz üzere 2021 yılı İçişleri Bakanlığımızca Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda il müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2021 yılında afetle ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu konuda toplumumuzun daha duyarlı olması neyi nasıl yapacağımız konusunda bilgi sahibi olması oldukça büyük önem taşıyor. Bu amaçla yürütülen eğitim çalışmalarına halkımızın ilgi göstermesi ve bu eğitimlerden yararlanmaları önem taşıyor" dedi.

"Daha duyarlı olmalıyız"

Vatandaşları, AFAD Gönüllüsü olmaya davet eden Vali Aksoy; "Biraz önce burada AFAD Gönüllüleri de vardı. Onlarla da bir araya geldik özellikle insanlarımızı AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. E-devlet sistemi üzerinden müracaat ederek eğitimleri, tamamlayarak AFAD Gönüllüsü olunabiliyor. Bu anlamda da duyarlı olan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemiz deprem kuşağı içerisinde yer alıyor, fay hatları mevcut. Doğal afetlerde son yıllarda karşılaştığımız konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu konularda toplum olarak daha duyarlı olmak hepimizin görev ve sorumluluğu, bu anlamda yürütülen çalışmalara katkı sağlayan bütün kişi ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle afet yaşanmadan bir süreç geçirmemizi diliyorum ama herhangi bir afetle karşılaştığımızda da neyi nasıl yapacağımızı da bilmemiz büyük önem taşıyor" dedi.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan AFAD Çadırını ziyaret eden Vali Aksoy, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman'dan çalışmalar hakkında bilgi alarak, olası bir afet anında kullanılan ekipmanları inceledi. - AYDIN

Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti

Mustafa Kemal Atatürk, Deprem, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti - Son Dakika


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