Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il" - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakanlığı tarafından 12-18 Haziran arasındaki haftalık vaka oranlarını değerlendirerek, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan illere göre Korona virüs verileri kapsamında Aydın'da 12-18 Haziran arasında yüz bin kişide görülen vaka sayısı 16,71 oldu. Buna göre, Aydın'ın Türkiye'de en iyi 8'inci konumda olduğunu kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 12-18 haziran tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka oranlarında 16,71 ile Aydın Türkiye genelinde en iyi 8'inci il konumundadır. Büyükşehirlerde ise en iyi 3'üncü il. Bu durumun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN