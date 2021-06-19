Üye Girişi
Vali Aksoy, "Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor" - Son Dakika

Vali Aksoy, "Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor"

19.06.2021 08:57
Vali Aksoy,

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl Haziran ayının 3'üncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babaların dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlendiklerini ifade eden Vali Aksoy, "Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan babalarımız dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm babalar yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir" dedi.

Baba sevgisinin sevgilerin en büyüğü, en kıymetli olduğunu kaydeden Aksoy, "En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Babalar Günü, babalarımıza verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Babalarımızı mutlu etmek, babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün babalarımızın merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, coşkuyla kutladığımız babalar günümüzü gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere baş tacımız, değerli varlığımız babalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece baba olan değil, yüreği babalık hisleriyle dolu olan tüm erkeklerin Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Vali Aksoy, Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor

Hüseyin Aksoy, Babalar Günü, Haziran, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy, 'Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi 09:32 Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum 09:30 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi 03:14 Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı 00:08 Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni 22:36 Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti 20:46 Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız

Son Dakika Haberleri
09:32 Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:31 Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi
09:29 Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı         
09:33
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi         
09:24
Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var         
00:18
Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü         
23:00
Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti         
22:20
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı         
18:58
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 09:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aksoy, "Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement