Vali Aksoy; "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir" - Son Dakika

Vali Aksoy; "Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir"

08.01.2021 08:50
Vali Aksoy;

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, "Basın, demokrasinin temel unsurlarınından biridir" dedi.

Vali Aksoy mesajında, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutluyoruz. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan başta Aydın'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarımızın bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir gayretle ve fedakarca yerine getiren gazetecilerimize Aydın'a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı ve bilinci içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy; Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hüseyin Aksoy, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy; 'Basın, demokrasinin temel unsurlarından biridir' - Son Dakika


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