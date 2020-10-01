Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan denetimlerde, işletmeler ve vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan denetimlerde, işletmeler ve vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Efeler'de denetim gerçekleştirilen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, işyerleri ve vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Adnan Menderes Bulvarı Eski Garaj Kavşağı bölgesinde denetleme gerçekleştiren Vali Aksoy'a Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz eşlik etti. Aydın genelinde herhangi olumsuz bir durumun olmadığına dikkat çeken Vali Aksoy, rehavete kapılmadan tüm kural ve tedbirlere büyük bir titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.

"Hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız"

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bütün kurumların denetimlere devam ettiğinin altını çizen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Bugün biz de sokağa çıkarak pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Aydın halkına bugüne kadar gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonrada aynı hassasiyetle çalışmalara destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü, hep birlikte mücadele verirsek bunda sonuç alabiliriz. O noktada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Aydın'da özellikle pozitif vaka olup hastanede yatırmadığımız evde izolasyonu gerektiren durumlarda evde olmayıp sokağa çıkanlar olur ise onlarla ilgili yurtları belirledik. Bu anlamda, bugüne kadar çok fazla olmasa da bir ara sayısı 10'a kadar ulaşan evde olması gerekirken olmadığını tespit ettiğimiz kişiler oldu. Bunların zorunlu izolasyon sürelerini de ilk noktada Germencik'te bir hastanemizin bir ek binası vardı, orada barındırıyoruz. Sayılarımız artarsa yurtlarımızı da planladık, oralara alacağız. Temennimiz herkesin kurallara riayet etmesi ve hep birlikte bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkmamız" dedi.

"Ekiplere, doğru bilgi vermek büyük önem taşıyor"

Aydın genelinde filyasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığını belirten Vali Aksoy; "Bütün ekiplerim hassas bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın kimle teması varsa, bu konuda tespitler yapılarak, temaslılara ulaşılıyor ve onların da 14 gün süreyle izolasyonda kalmaları sağlanıyor. Bu noktada herhangi bir eksiğimiz yok, çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da özellikle filyasyon ekiplerimize destek olmalarını ve her türlü bilgiyi paylaşmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü doğru bilgi bu mücadele bizlere önemli bir katkı sağlayacaktır. Temennimiz bu mücadeleyi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek" dedi.

"Yüzde 98 seviyelerinde"

Okullarımızla ilgili de, şu anda birinci sınıflar ve okul öncesi okullara devam ediyor. Geçen hafta, haftada 1 gündü, bu hafta ise 2 gün olarak okula gidiyorlar. Okul öncesinde devam durumumuz yüzde 77, birinci sınıflarda ise yüzde 90 seviyesinde. 8'inci ve 12'inci sınıflar ise zaten destek kursları adı altında devam ediyor. Amacımız eğitim öğretimde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bu süreci de yönetmek ve daha iyi bir noktaya taşıyabilmek" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi
Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi
Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi
Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi
Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi

Hüseyin Aksoy, Menderes, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy başkanlığında Efeler'de korona denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

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