Son Dakika Haberleri: Vali Aksoy Bereket Duasına Katıldı

Vali Aksoy Bereket Duasına Katıldı

31 dakika önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, her cuma günü yapılan bereket duasına katıldı.

Vali Aksoy Bereket Duasına Katıldı, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, her cuma günü yapılan bereket duasına katıldı.

Hal esnafını tek tek dolaşan Aksoy, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Aksoy, ziyarette yaptığı açıklamada, bu cuma sabahında sebze ve meyve hali esnafıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kocaeli Sebze ve Meyve Halinde geleneksel bir uygulamanın söz konusu olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:

"Cuma günleri sabah namazından sonra bereket duası yapılıyor, bugün de ben hem hal esnafımızı ziyaret ederek, yapılan bereket duasına katılmak hem de onlara hayırlı işler dilemek üzere buraya geldim. Duayla başlamak güzel bir gelenek ve yine duayla başlamak işlerin bereketli, hayırlı olmasına fırsat veriyor. Geleneksel hale gelen cuma sabahı bereket duasına bugün ben de katılma fırsatı buldum. Esnafımız burada gecenin çok erken saatlerinde, sabah daha aydınlanmadan burada işinin başına geliyor. Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sebze ve meyvenin onlara erken saatlerde ulaşması için uykularından fedakarlık yaparak bu hizmeti ortaya koyuyorlar. Esnafımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Onların bu özverili gayretleriyle herkese zamanında sebze ve meyveye ulaşma fırsatı buluyor. Bugün ben onlarla beraber olmak ve bu duyguyu onlarla birlikte yaşamak için buradayım."

Daha sonra Vali Aksoy, Kocaeli Sebze ve Meyve Halinde geleneksel hale gelen bereket duasına katıldı.

Ziyarette Vali Aksoy'a, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürü Ayhan Acar, Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:38 Kaynak: AA

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