Vali Aksoy'dan AYTO'ya iadeyi ziyaret - Son Dakika

Vali Aksoy'dan AYTO'ya iadeyi ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası'na iadeyi ziyarette bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası'na iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ergün Evran, Mustafa Fatih Erkul, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay, Kanat Ay Karul, Mehmet Nuri Tuncal, Şenol Bakış Veli Tuna, ve Genel Sekreter İlknur Kabasakal hazır bulundu. Aydın ili ve Aydın Ticaret Odası üyeleri için taleplerin iletildiği toplantıda AYTO Başkanı Ülken, Aydın ili ve görevde bulundukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında Vali Aksoy'a bilgi verdikten sonra Aydın Ticaret Odası hizmet binası birimleri dolaşıldı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:29

Kaynak: İHA

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