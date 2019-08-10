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Vali Aksoy'dan şehitlik ziyareti

18 dakika önce

Vali Hüseyin Aksoy, şehitlikleri ziyaret etti.

Vali Aksoy'dan şehitlik ziyareti, System.String[]
Vali Hüseyin Aksoy, şehitlikleri ziyaret etti.
İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ne gelen Aksoy, buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Daha sonra polis şehitliğine geçen Aksoy, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Aksoy ve katılımcılar tarafından şehitler için dualar okundu.
Vali Aksoy, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, şehitler için ziyarette bulunduklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.
Kurban Bayramı'nı dostlukların pekiştiği, küskünlüklerin ortadan kalktığı özel günler olarak değerlendirebileceklerini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Bu anlamda herkesin bayramını yürekten kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Zaman zaman istisna da olsa bayram sabahları silah atımına tanklık ediyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, sevincimizi silah atarak ortaya koymamalıyız. Diğer bir önemli husus da en fazla karşı karşıya kaldığımız durumlardan birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kaza nedenlerine baktığımızda da özellikle kurallara uymama ortaya çıkıyor. Bütün yolculardan, sürücülerden emniyet kemerlerini takmalarını özellikle istirham ediyor, kurallara uymalarını talep ediyorum. Bayram günü hüzünlü gün haline dönüşmesin, can kaybı mal kaybı yaşamayalım ve bayramı bayram tadında yaşayalım."
Ziyarete, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve şehit aileleri katıldı.
Hüseyin Aksoy, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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