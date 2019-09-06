Son Dakika Haberleri: Vali Aksoy'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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Vali Aksoy'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

52 dakika önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı, System.String[]

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Hüseyin Aksoy mesajında, "Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanıyla çarpan minik yavrularımızın, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımızın, velilerimizin ve değerli öğretmenlerimiz ile yöneticilerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyor, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.


Okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim-öğretime erişimini sağlamanın önemine işaret eden Aksoy, ülkesine bağlı, milletini seven ve değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler yetiştirmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.


Vali Aksoy, yeni eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, örgün eğitimde bin 351 okulda, 395 bin 435 öğrenci ve 25 bin 321 öğretmenle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını kaydetti.

Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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