Aydın Valisi Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti.

Atatürk Kent Meydanında 23 Mart'ta ziyarete açılan ve bugün kentten ayrılacak olan Dijital Tırı gezen Aksoy, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun'dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Aksoy, "İlimizde son teknolojik gelişmeleri, ülkemizin değerlerini, üretimlerini belirli ölçüde buradan paylaşma adına önemli bir çalışma. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Aksoy, şöyle devam etti:

"Bir önceki görev yerim olan Kocaeli'nde Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajı için hazırlıkları yapılmıştı. İlk görevine Kocaeli'den uğurlamıştık. Benim için de önemli ve anlamlı bir buluşma oldu burada. Özellikle insansız hava aracında (İHA) Türkiye önemli bir çalışma ortaya koydu. Dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Bu projeyi, ülkemizin sahip olduğu birçok özelliği burada paylaşma adına önemli bir çalışma olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.