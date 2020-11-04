Vali Aksoy, Kuşadası'ndaki çadırkentte incelemede bulundu - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, depremin ardından Kuşadası'nda stadyumda kurulan çadırkentte incelemelerde bulundu.

Ege Denizi'nde Cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı depremlerle sallanmaya devam eden Kuşadası'nda ihtiyaç duyan vatandaşlar için çadır kent kurulmuştu. Kuşadası Belediyesi'ne ait Özer Türk Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kent içerisinde 50 çadır bulunurken, Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Parkı'na kurduğu 4'ü sahra toplam 30 çadırla birlikte Kuşadası'nda vatandaşlara hizmet veren çadır sayısı 80'e ulaşmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'nda geçici barınma alanı olarak depremzedeler hizmet vermeye başlayan stadyum içerisindeki çadırkentte bugün inceleme gerçekleştirdi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çadırkente giden Vali Aksoy, burada kalan depremzedelerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Vali Aksoy, ayrıca çalışmalarla ilgili çadırkentte hizmet veren birimlerin yetkililerinden de bilgi aldı. - AYDIN