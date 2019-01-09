Son Dakika Haberleri: Vali Aksoy, Muhtarlarla Buluştu

Vali Aksoy, Muhtarlarla Buluştu

15 dakika önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, muhtarla bir araya geldi.

Vali Aksoy, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, muhtarla bir araya geldi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aksoy, her ay muhtarla bir araya geldiklerini belirterek, bu buluşmaları önemsediklerini söyledi.

Muhtarların çalışmalarını ve sorunları çözme konusunda yürüttükleri faaliyetleri yakından takip ettiklerini dile getiren Aksoy, eğitimle ilgili yürütülen çalışmalarda muhtarlardan önemli destekler aldıklarını bildirdi.

Kocaeli genelinde nüfusun yüzde 42,8'inin yeni kimlik kartlarını aldığını aktaran Aksoy, "Bu konuda muhtar arkadaşlarımızın vatandaşlarımızı bilgilendirmeleri ve uyarmaları da önem taşımaktadır. Bütün ilçelerimizde pasaport ve ehliyet işlemleri de yine nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Nüfus müdürlüklerinde personel sayımızın artırılması konusunda gerekli çalışmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Valilik koordinasyonunda yürüttükleri "Kadın Sağlığı Eğitimi" projesine değinerek, "Projede temel amacımız 15-69 yaş grubundaki bütün kadınlarımıza ulaşmak ve onları belirli alanlarda bilgi sahibi yapmak. 15-69 yaş grubundaki hedef kitlemiz 671 bin kadınımızdır. Bugüne kadar ulaştığımız kişi sayısı 259 bin 658'dir. Yani hedef kitlemizin yüzde 38,6'sına ulaşmış durumdayız. Amacımız bütün kadınlarımıza ulaşmak." diye konuştu..

Konuşmanın ardından Aksoy, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, gereğinin yapılması için kurum müdürlerine talimat verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:40 Kaynak: AA

Kocaeli, Hüseyin Aksoy, Ekonomi
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