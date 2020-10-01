Vali Aksoy NTO'yu ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Nazilli'de ziyaret ettiği Nazilli Ticaret Odası'nda Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'dan üyelerin sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür eden Başkan Arslan, çözüm bekledikleri sorunların yansıra yeni projelerden de söz ederek, "Bölgemiz ekonominin canlanması amacıyla yatırımcıyı davet ediyoruz ama yatırım yapacak arazi maalesef yok" dedi.

İadeyi ziyaret kapsamında NTO'ya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u karşılayan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Başkan Hasan Hasan Hüseyin Eren, odanın VİP Toplantı salonunda Vali Aksoy'a ilk önce brifing verdiler. Başkan Nuri Arslan, bilgilendirmede Nazilli Ticaret Odasının yürüttüğü çalışma ve projeler hakkında açıklamada bulundu. Aynı zamanda Nazilli Küçük Sanayi Kooperatifi başkanı da olan Nuri Arslan, kooperatif ile de ilgili bilgi verdi. Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesinin ayrıntılı olarak anlattı.

Vali Aksoy'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden ve Aydın'daki görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Arslan; "Odamızın sorumluluk sahasında bulunan Nazilli başta olmak üzere altı ilçede sanayi alanı sorunu var. Girişimcilerimiz kendi sermayeleriyle bile işletme ve fabrika alanı bulamamakta, sanayi alanı olabilecek yeni imara açılan yerler de ancak rayicin 10 kat pahalı bir bedel ile satılmakta. Yatırımı ve girişimciyi davet ediyoruz ama yer gösterebilme imkanımız maalesef yok. İmar Barışı kapsamında başvuruda bulunan sanayi işletmeleri Yapı Kullanma Belgesi aldığı halde tapu kayıtlarında "tarla" şeklinde gözükmesi nedeniyle İşletme Ruhsatı verilemiyor. Bu sorun ancak vasıf değişikliği ile aşılabilecektir. Konunun önemine binaen mümkün olan en kısa sürede sorununun çözümlenmesi gerekiyor. Ayrıca oda üyelerinden ve oda meslek komitelerinden gelen bölgeyle ilgili sorunların çözümü için düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara konuları aktarmaktayız" dedi.

Vali Aksoy'a Nazilli'nin ve bölgenin kalkınması için Kurumların iş birliğinin şart olduğunu ifade eden Başkan Arslan, "Bu anlamda sizlerin ziyaretleri bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bölge refahının artmasında, bölgenin zenginleşmesinde mutlaka tüm kurumların dayanışması ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Nazilli Ticaret Odası Yönetimi olarak 2013 yılından beri projelerimiz arasında olan "Nazilli Uzun Yaşam Köyü" bölgenin refahı, ekonomisi ve tanıtımı için amaçlanmış ve planlanmıştır. Bu proje içinde Sağlık ve Yaşlı Turizmi, Organik Pazar, Dinlenme ve Gezi alanları, çocuklar için tarım ve ziraat çalışmaları, Köy usulü yemek ve gıda imalatı ile satışı gibi birçok faaliyet bulunmaktadır. Devam eden çalışmalarımız neticesinde; Nazilli Uzun Yaşam Köyü için uygun olabilecek bir araziyle ilgili yapılması gereken Fizibilite Raporu için Güney Ege Kalkınma Ajansından destek alınmış, fizibilite çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu projeyi mümkün olan en kısa sürede hayata geçirip bölgenin cazibe merkezi bir yer olması için gayret göstermekteyiz. NTO'nun üye odaklı çalışan, faaliyetlerini üyelerinin istek ve beklentilerine göre planlayan bir kurum olması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Son olarak Vali Aksoy'un olumlu yaklaşımlarının kendileri için moral ve destek olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Arslan, Vali Aksoy'a tüm oda üyeleri adına teşekkür etti.

Beraberinde Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile birlikte oda hizmet binası girişindeki görüntülü turnike sisteminden geçtikten sonra binaya giren Vali Aksoy, pandemi ile mücadeleye verdiği katkıdan dolayı yöneticilere teşekkür etti. Valilik ve kaymakamlıklar başta olmak üzere bundan böyle oda, borsa ve diğer STK hizmet binalarına girişlerde HES kodu uygulamasının zorunlu hale geleceğine de dikkat çeken Vali Aksoy, Nazilli Ticaret Odası'na girişlerde ayak ve el dezenfektesi, maske kullanımı ve vücut ateş ölçümleri görüntülü sistemlerle yapılıyor olmasının bölgeye örnek olduğunu da ifade etti. - AYDIN