Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti - Son Dakika

Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti

06.12.2020 14:42
Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti, System.String[]

Salgına karşı Türkiye genelinde alınan yeni önlemlere Aydın il merkezi ile ilçelerinde uyuldu.

Salgına karşı Türkiye genelinde alınan yeni önlemlere Aydın il merkezi ile ilçelerinde uyuldu. Cuma akşamı başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Aydın merkezi ile ilçelerinde uyulması üzerine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma günü Saat: 21.00'den itibaren tüm Aydınlılar kısıtlamaya uyarak dışarıya çıkmadı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, korona virüs salgına karşı alınan yeni kurallara ve sokağa çıkma kısıtlamasına Aydın ve ilçelerinde uyulması üzerine sosyal medyadan mesaj yayınladı. Aydın'da yaşayan vatandaşlara teşekkür eden Vali Aksoy, " Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara çok teşekkür ediyorum. Konulan tüm kurallara uyarak korona virüs ile mücadelede hep birlikte başarı sağlayacağız " dedi. - AYDIN

Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti
Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti
Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti
Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti

Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Aksoy sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Aydınlılara teşekkür etti - Son Dakika


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